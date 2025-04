Atletico Madryt szuka na rynku nowego prawego obrońcy. Na celownik hiszpańskiego klubu trafił wahadłowy Strasbourga, Guela Doue - podaje Matteo Moretto z portalu Relevo.com. Co ciekawe, 22-letni Iworyjczyk jest bratem gwiazdy PSG - Desire Doue.

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Guela Doue

Guela Doue przykuł uwagę Atletico Madryt

Atletico Madryt bez wątpienia nie ma dobrze obsadzonej pozycji prawego obrońcy, gdzie potrzebuje zwiększenia rywalizacji. Diego Simeone dysponuje w tym sektorze boiska jedynie Nahuelem Moliną oraz Marcosem Llorente. Drugi z wymienionych zawodników jest nominalnym pomocnikiem, ale argentyński szkoleniowiec przekwalifikował go na bocznego defensora. Wiele wskazuje na to, że hiszpański klub sprowadzi nowego wahadłowego, kiedy tylko otworzy się letnie okienko transferowe.

Jak poinformował Matteo Moretto na łamach portalu “Relevo.com”, Atletico Madryt może wybrać się na zakupy do Francji. Mianowicie, na celownik skautów ze stolicy Hiszpanii trafił prawy obrońca Strasbourga, Guela Doue. W ostatnich miesiącach zdolny dwudziestodwulatek poczynił ogromne postępy, a to momentalnie przykuło uwagę drużyny z La Ligi. Co ciekawe, urodzony w Angers piłkarz jest starszym o trzy lata bratem gwiazdora PSG – Desire Doue – który gra na pozycji lewoskrzydłowego.

Guela Doue z powodzeniem występuje w barwach Strasbourga od lipca 2024 roku, gdy przeprowadził się na Stade de la Meinau za 6 milionów euro ze Stade Rennes, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Mierzący 187 centymetrów zawodnik w koszulce aktualnego zespołu rozegrał łącznie 29 meczów, strzelił 1 gola i zaliczył 1 asystę. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia pięciokrotnego reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej na około 12 milionów euro, choć Atletico Madryt zapewne musiałoby zapłacić większe pieniądze.