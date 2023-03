Źródło: The Athletic

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ben Chilwell

Manchester City chce latem ściągnąć nowego obrońcę

Faworytem dla Pepa Guardioli jest Ben Chilwell

Chelsea ceni Anglika, ale rozważy sprzedaż

Transfer na linii Chelsea – Manchester City?

Pep Guardiola nie jest zadowolony z obsady lewej strony defensywy. Zimą zespół opuścił Joao Cancelo, który w ramach wypożyczenia przeniósł się do Bayernu Monachium. Po sezonie Bawarczycy mogą skorzystać z opcji i wykupić Portugalczyka na stałe, co zmusi Manchester City do pozyskania jego następcy.

Na szczycie listy życzeń Obywateli znajduje się Ben Chilwell, którego wielkim fanem jest właśnie hiszpański menedżer. Anglik dobrze odnajduje się na lewej obronie oraz wahadle, bowiem dysponuje wysokimi umiejętnościami w grze ofensywnej. Niedawno wrócił do gry po długiej kontuzji, więc władze Manchesteru City mogą przyglądać się jego postępom i rozważyć złożenie oferty.

Chelsea ceni Chilwella, ale nie jest on w Londynie uważany za postać niezastąpioną. Jego kontrakt obowiązuje do połowy 2025 roku, a angielska narodowość i miejsce w narodowej kadrze mogą wpłynąć na sporą wycenę.

Sam zawodnik dobrze czuje się w szeregach The Blues i nie rozważa zmiany otoczenia. Oczywiście może się to zmienić, jeśli Manchester City zaoferuje mu atrakcyjne warunki.

