Guardiola traci gwiazdę. Atletico negocjuje sensacyjny transfer

PA Images / Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola i Diego Simeone

Julian Alvarez chce odejść z Man City. Negocjuje z Atletico

Julian Alvarez ma dopiero 24 lata, a już sięgnął po wszystkie najważniejsze trofea w futbolu. Reprezentant Argentyny jest świeżo po zdobyciu swojego drugiego tytułu Copa America i wydaje się, że może być to przełom w jego karierze. Według najnowszych informacji piłkarz chciałby odgrywać dużo ważniejszą rolę w klubie, co skłania go do odejścia z Manchesteru City.

Pep Guardiola rozwinął talent Juliana Alvareza, ale prawdopodobnie nie uczyni go pierwszoplanową postacią i z tego powodu Hiszpan powoli traci gwiazdę. Manchester City raczej stawia Erlinga Haalanda, który jest centralnym punktem ataku i wokół niego budowana jest ofensywa Obywateli.

Sensacyjne wieści na temat Argentyńczyka przekazał hiszpański dziennikarz Cesar Luis Merlo. Jak twierdzi, negocjacje w sprawie transferu Alvareza rozpoczęło Atletico Madryt. Diego Simeone poszukuje napastnika do zastąpienia Alvaro Moraty. Przypomnijmy, że Hiszpan niemal na pewno przeniesie się do Milanu.

Diego Simeone widzi w napastniku idealnego kandydata do składu. Jednak jest to duże wyzwanie dla Atletico, które musi przygotować się na pokaźny wydatek. Kontrakt Juliana Alvareza z Manchesterem City wygasa dopiero w 2028 roku, co znacząco wpływa na cenę wywoławczą.

W poprzednim sezonie Argentyńczyk rozegrał 54 mecze, notując w nich 19 goli i 13 asyst. Trzeba przyznać, że są to naprawdę solidne liczby.

Czytaj dalej: Rooney wskazał gwiazdę, która przypomina mu Ronaldo