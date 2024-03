Manchester City od dłuższego czasu zabiega o Lucasa Paquetę. Natomiast teraz do gry ma zamiar wkroczyć Manchester United, o czym poinformował portal Daily Express.

IMAGO / Paul Bonser Na zdjęciu: Erik ten Hag

Lucas Paqueta znalazł się na radarze Man City

Cel transferowy Guardioli może przechwycić Man Utd

Czerwone Diabły mają specjalną ofertę

Lucas Paqueta na radarze Man City i Man Utd

Manchester City bardzo intensywnie obserwuje sytuację Lucasa Paquety już od letniego okna transferowego w 2023 roku. Brazylijczyk jest w oczach Pepa Guardioli idealnym kandydatem do wzmocnienia środka pola Obywateli. Do niedawna wydawało się, że transfer pomocnika na Etihad Stadium jest kwestią czasu. Jednak teraz wiele zmieniają najnowsze wieści Daily Express, które informuje o tym, że do gry ma zamiar wkroczyć Manchester United.

Według źródła Czerwone Diabły chcą złożyć West Hamowi nietypową ofertę. Żeby zbić cenę, władze Man Utd planują włączyć w transakcję Harry’ego Maguire’a, który miałby powędrować do Londynu.