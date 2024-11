Guardiola ma dość i stworzył czarną listę. Wielka gwiazda odejdzie?

ANP / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola rozczarował się gwiazdami. Na czarnej liście De Bruyne

Manchester City ma za sobą serię sześciu meczów bez zwycięstwa i prawdopodobnie jest w trakcie najgorszego okresu od momentu przybycia Pepa Guardioli. Hiszpan niedawno przedłużył kontrakt o kolejne dwa lata, co sugeruje, że władze klubu mają do niego ogromne zaufanie. Ponoć w 2025 roku może dojść do znaczącej rewolucji kadrowej w drużynie z Etihad Stadium.

Oglądaj WIDEO: Bramki Man City 2024/2025

Okazuje się, że Pep Guardiola mógł już rozpocząć działania w kierunku rewolucji. Według najnowszych informacji trener jest rozczarowany dyspozycją kilku gwiazd. Na czarnej liście znaleźli się Kevin De Bruyne, Kyle Walker, Ederson, Mateo Kovacić, Manuel Akanji, a nawet kapitan Ilkay Gundogan. Ponoć Hiszpan zwrócił szczególną uwagę na tych zawodników i oczekuje od nich poprawy.

Zarząd i Guardiola zdają sobie sprawę, że do powrotu na zwycięską ścieżkę mogą być potrzebne radykalne decyzje. Manchester City naprawdę rozważa sprzedaż niektórych gwiazd. Zagrożony jest nawet Kevin De Bruyne, który do tej pory wydawał się absolutnie nietykalny. Kontrakt Belga wygasa 30 czerwca 2025 roku, a więc już w styczniu będzie on mógł negocjować z nowym klubem.

Obywatele szykują wzmocnienia na najsłabszych pozycjach, a przesłanie do aktualnych piłkarze jest jasne: Guardiola nie zamierza brać pod uwagę dokonań historycznych. Dla trenera liczy się tylko aktualna forma.