Grzegorz Krychowiak podpisał kontrakt z rosyjskim FK Krasnodar. Takie informacje podał portal Championat.com. Oficjalnego potwierdzenia możemy spodziewać się w najbliższym czasie.

Grzegorz Krychowiak według portalu Championat.com nie jest już piłkarzem Lokomotiwu Moskwa

Transfer Polaka do FK Krasnodar ma zostać ogłoszony wkrótce

31-latek z nowym zespołem związał się trzyletnią umową

Krychowiak kontynuuje karierę w Rosji

Pięć lat temu po znakomitym Euro 2016 Grzegorz Krychowiak trafił do Paris Saint-Germain z Sevilli za blisko 28 milionów euro. Pobyt Polaka w Paryżu to jednak wielkie rozczarowanie. 31-latek swoją karierę odbudował po przenosinach do Lokomotiwu Moskwa. Włodarze drużyny ze stolicy Rosji wykupili pomocnika biało-czerwonych po roku wypożyczenia za 12 milionów euro.

Krychowiak nie potrzebował dużo czasu, by o jego umiejętnościach przekonali się nie tylko w Lokomotiwie, ale także w całej lidze Rosyjskiej. Polak imponował skutecznością i regularnością. Dla drużyny z Moskwy rozegrał ponad 100 spotkań. Strzelił w nich 23 gole oraz zaliczył 15 asyst. 31-latek nie poprawi jednak tego imponującego dorobku.

Ostatnio w pionie sportowym Lokomotiwu doszło do zmian. Nowe władze mają wizję odmienną od poprzedników, więc z drużyną w najbliższym czasie pożegna się kilku zawodników. Jednym z nich jest Krychowiak.

Polski zawodnik nie był brany pod uwagę przy ustalaniu składu na sobotnie starcie Lokomotiw – CSKA. Koncentrował się bowiem na zmianie barw klubowych. Krychowiak miał do wyboru oferty z czterech drużyn, ale zdecydował się na tą, którą złożył FK Krasnodar. Zdaniem portalu Championat.com 31-latek podpisał już umowę z nowym pracodawcą na trzy lata. Lokomotiw otrzyma półtora miliona euro za Krychowiaka. Transfer ten ma zostać oficjalnie potwierdzony w najbliższym czasie.

💣💥 Буууум! Гжегож Крыховяк подписал контракт с «Краснодаром»



Осталось дождаться официального подтверждения ✍️https://t.co/vCT5oIQgQK pic.twitter.com/gnR1nf2XCx — Чемпионат (@championat) July 31, 2021

