Daily Mail przekonuje, że już w środę Jack Grealish trafi do Manchesteru City. Pomocnik ma kosztować około 118 milionów euro, tym samym stając się najdroższym brytyjskim zawodnikiem.

Wygląda na to, że Manchester City zamierza w tym okienku sprowadzić tylko dwóch zawodników: Jacka Grealisha i Harry’ego Kane’a

Daily Mail przekonuje, że pierwszego z nich Obywatele sprowadzą jeszcze w środę

Pomocnik ma pobić brytyjski rekord transferowy; Obywatele zapłacą za niego około 118 milionów euro

Grealish już w środę zostanie Obywatelem?

Już w marcu pojawiły się pierwsze pogłoski, jakoby Manchester City był faworytem w wyścigu po podpis Jacka Grealisha. Oficjalne negocjacje rozpoczęły się w zeszłym tygodniu. Daily Mail informuje, że oficjalne potwierdzenie transferu może zostać ogłoszone jeszcze dziś (w środę).

Obywatele zamierzają zapłacić klauzulę odstępnego. Ta wynosi sto milionów funtów, czyli około 118 milionów euro i została ustalona we wrześniu, gdy 25-latek parafował nową umowę z The Villans, która łączy go z klubem do 2025 roku.

Ta determinacja pokazuje, jak kluczowym dla Pepa Guardioli wydaje się Jack Grealish. Pomocnik Aston Villi wraz z Harrym Kane’em mają pomóc mistrzom Premier League osiągnąć kolejny poziom, a co za tym idzie zdominować ligę krajową i sięgnąć po Ligę Mistrzów.

Wychowanek i kapitan Aston Villi wystąpił w zeszłym sezonie w 26 ligowych meczach. Zanotował w nich sześć bramek i dwanaście asyst, walnie przyczyniając się do udanego sezonu ekipy z Birmingham. Następnie wziął udział w Euro 2020, gdzie z reprezentacją Anglii dotarł aż do finału.

