Aston Villa poinformowała w środę rano, że Leon Bailey jest jej nowym zawodnikiem. Jamajczyk podpisał z klubem z Birmingham czteroletni kontrakt, a Bayer Leverkusen otrzyma za niego 32 miliony euro.

Po 4,5 roku Leon Bailey opuścił Bayer Leverkusen

Jamajczyk trafił do Aston Villi za 32 miliony euro

Skrzydłowy podkreślał, że potrzebuje nowych wyzwań i ma zamiar znaleźć je w Premier League

Bailey przenosi się do Aston Villi!

Niedawno Leon Bailey po raz kolejny zasugerował, że po czterech i pół roku w Leverkusen potrzebuje nowego wyzwania. Transfer do jedenastej drużyny zeszłego sezonu Premier League wydaje się idealnie pasować do tego kryterium. Aston Villa tym ruchem może chcieć niejako zareagować na możliwe odejście Jacka Grealisha do Manchesteru City. W obecnym okienku klub z Birmingham kupił już Emiliano Buendię z Norwich City. Do The Villans trafić może jeszcze inny zawodnik Kanarków, Todd Cantwell.

It's time to #WelcomeLeon. 🇯🇲@LeonBailey is an Aston Villa player! 🙌 — Aston Villa (@AVFCOfficial) August 4, 2021

– W Leverkusen przeszedł drogę od obiecującego talentu do czołowego gracza. Życzymy mu wszelkich sukcesów w przyszłej karierze – powiedział dyrektor sportowy Bayeru, Simon Rolfes.

Sam zawodnik nie krył wdzięczności dla klubu, który dał mu się pokazać w czołowej lidze.

– To topowy klub, który pomógł mi w rozwoju. Zawsze będę miał klub, drużynę i fanów w sercu. Teraz jednak nadszedł czas na nowy rozdział w mojej karierze – wyznał Bailey.

Bailey opuszcza Bayer Leverkusen z dorobkiem 39 goli i 26 asyst w 156 spotkaniach. W styczniu 2017 roku trafił do Aptekarzy z KRC Genk za 13 milionów euro. Teraz, odchodząc za 32 miliony stał się drugim najdrożej sprzedanym przez klub graczem, ustępując miejsca jedynie Kaiowi Havertzowi.

Zobacz również: TOP 13 wielkich transferów lata 2021