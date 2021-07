Grealish może przyćmić transfer Pogby. Hit transferowy blisko realizacji

Źródło: Daily Maila / The Telegraph

Manchester City według doniesień The Telegraph jest blisko pozyskania Jacka Grealisha. Angielscy dziennikarze przekonują, że mistrzowie Anglii złożyli już ofertę Aston Villi w sprawie zawodnika. Podobna mowa o 100 milionach funtów.

Manchester City planuje wzmocnić ofensywę, aby obronić mistrzostwo Premier League

The Citizens zarzucili sieci na Jacka Grealisha, podaje The Telegraph

Suma transakcji może wynieść 100 milionów funtów, twierdzą angielscy dziennikarze

Manchester City rozbije bank, aby się wzmocnić!

Manchester City już od dłuższego czasu jest zainteresowany pozyskaniem piłkarza ekipy z Villa Park. Zwolennikiem jego talentu jest przede wszystkim Josep Guardiola. Gdyby transakcja doszła do skutku, zostałby pobity transferowy rekord Premier League.

Aktualnie najdroższy transfer w lidze angielskie związany z powrotem Paula Pogby do Manchesteru United. Sternicy Czerwonych Diabłów w 2016 roku zapłacili 89 milionów funtów za Francuza.

Największy transfer w historii angielskiego futbolu ma zostać sfinalizowany w przyszłym tygodniu. Grealish ma się tym samym rozstać z Aston Villą po blisko 10 latach. 25-latek jest wychowankiem The Villans.

W nowym klubie Grealish ma zarabiać tygodniowo 160 tysięcy funtów. Temat przeprowadzki reprezentanta Anglii do ekipy z Etihad Stadium w angielskich mediach funkcjonuje już od marca.

Pierwsze rozmowy między działaczami Man City i Aston odbyły się we wtorek i środę, czytamy na łamach Daily Mail. Szybko została też ustalona suma ewentualnej transakcji. Jeśli dojdzie ona do skutku, to działacze klubu z Villa Parka mają przygotowany plany związany ze znalezieniem następcy dla Grealisha. W jego miejsce Aston ma pozyskać Leona Baileya z Bayeru Leverkusen i Todda Canwella z Norwich City.

