Górnik Zabrze znalazł nowego napastnika? Transfer prosto z klubu Serie A

PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Aleksander Buksa blisko transferu do Górnika Zabrze

Górnik Zabrze od wielu miesięcy ma problem z bramkostrzelnym napastnikiem. Trójkolorowi w zasadzie od momentu odejścia Igora Angulo nie znaleźli jego godnego następcy, który gwarantowałby dwucyfrową liczę goli na koniec sezonu.

Przed rokiem do Górnika trafił Sebastian Musiolik. Były zawodnik Rakowa Częstochowa, choć ma na swoim koncie wiele solidnych występów w drużynie Jana Urbana to jednak dobrymi liczbami pochwalić się nie może. W minionej kampanii w 33 spotkaniach PKO Ekstraklasy zdobył cztery gole, do których dołożył sześć asyst. Nie jest to z pewnością wynik, który mógłby zadowalać.

O poszukiwaniach nowego napastnika przez Górnik Zabrze media informują już od pewnego czasu. Kilka dni temu Piotr Koźmiński przekazał, że Trójkolorowi interesują się Łukaszem Zwolińskim z Rakowa Częstochowa, który nie ma już przyszłości w ekipie spod Jasnej Góry.

Tymczasem Tomasz Włodarczyk przekazał, że blisko Górnika jest Aleksander Buksa. 21-latek przechodzi testy medyczne, a sprawa jest bardzo zaawansowana. Były piłkarz Wisły Kraków po odejściu do Genoi nie zdołał przebić się do wyjściowego składu. Co prawda, ma na swoim koncie debiut w Serie A, ale ogólnie ujmując to w Ligurii zaliczył jedynie kilka epizodów. Ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w austriackiej Bundeslidze w WSG Tirol.

Zobacz również: Motta chce transferu reprezentanta Polski do Juventusu