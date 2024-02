IMAGO / Michał Chwieduk / Newspix Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Mówiło się, że Górnik może sprowadzić nowego napastnika

Na taki scenariusz liczyli fani zabrzańskiego klubu

Zdaniem Koźmińskiego żaden zawodnik nie dołączy do Górnika

Górnik bez wzmocnień na koniec okienka transferowego

Kibice Górnika Zabrze liczyli, że w lutym do klubu dołączy nowy napastnik. Piotr Krawczyk od wielu miesięcy jest krytykowany za poziom gry, który zdaniem wielu odstaje od PKO Ekstraklasy, natomiast Sebastian Musiolik nie zawsze spełnia pokładane w nim nadzieję.

Wygląda jednak na to, że fani 14-krotnego mistrza Polski obejdą się smakiem. – Dziś ostatni dzień okienka transferowego. Wielokrotnie padały tu pytania co z nowym napastnikiem do Górnika Zabrze. W kuluarach słyszę, że nikt już nie dojdzie, nie będzie transferu last minute. Wszystko wskazuje na to, że Górnik dokończy sezon obecnym składem – napisał na portalu X dziennikarz WP Sportowe Fakty Piotr Koźmiński.

Biorąc pod uwagę fakt, że piłkarze Górnika Zabrze nie dostają wypłat, trudno dziwić się takiemu scenariuszowi. Zabrzańscy piłkarze nie wyszli na piątkowy trening przed meczem z Widzewem Łódź w ramach protestu, o czym było bardzo głośno w polskich mediach.

Zobacz również: Sześciu Polaków, na których kluby Premier League powinny zwrócić uwagę