PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Guedes

Nie wszyscy są w stanie poradzić sobie z wysokimi wymaganiami, jakie stawia Premier League. Do grupy zawodników, którzy niekoniecznie zdołali odnaleźć się na angielskich boiskach, dołączył Goncalo Guedes, który po zaledwie półrocznym pobycie na Wyspach został wypożyczony Benfiki.

Goncalo Guedes opuszcza Premier League po półrocznej przygodzie

Portugalczyk został wypożyczony do ojczyzny

W umowie nie zawarto opcji wykupu

Szybka weryfikacja przygody z Premier League

Transfer do Premier League miał być kolejnym krokiem w rozwoju reprezentanta Portugalii. Niestety, Goncalo Guedes nie zdołał rozwinąć skrzydeł na angielskich murawach i zaledwie po sześciu miesiącach od transferu do Wolverhampton postanowił zmienić otoczenie. 26-latek do końca sezonu będzie reprezentował barwy Benfiki, a więc klubu, w którym rozpoczynam przygodę z profesjonalnym futbolem.

Goncalo Guedes zdołał zaliczyć 13 występów w Premier League. Portugalczyk strzelił gola i zaliczył asystę. Wychowanek ekipy ze Stadio da Luz średnio notował około 55 minut gry na mecz, co z pewnością nie spełniało jego oczekiwań dotyczących przenosin do Wolverhampton. Julen Lopetegui, trener Wilków, nie widział dla niego miejsca w składzie, co przyspieszyło decyzję o powrocie do ekipy Orłów. W porozumieniu dotyczącym półrocznego wypożyczenia zabrakło opcji wykupu.