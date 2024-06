Girona chce zatrzymać piłkarzy wypożyczonych z Barcelony

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Eric Garcia

Szykują się kolejne transfery pomiędzy Barceloną i Gironą

FC Barcelona i Girona były mocno zaangażowane w transfery zawodników zeszłego lata. Oriol Romeu przeniósł się do drużyny prowadzonej wówczas przez Xaviego, podczas gdy Eric Garcia i Pablo Torre dołączyli do ekipy Michela, ciesząc się świetnym sezonem. Po oszałamiającej kampanii ligowej, w której zajęli trzecie miejsce, Girona przygotowuje się do udziału w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Nic dziwnego, że teraz dążą do kontynuacji współpracy z zawodnikami wypożyczonymi z Barcelony.

Jak ujawnił ostatni raport “Mundo Deportivo”, Girona jest zainteresowana negocjacjami dotyczącymi trzech zawodników Barcelony – Oriola Romeu, Erica Garcii i Pablo Torre. Romeu, którego przygoda w Barcelonie nie poszła zgodnie z planem, czeka na decyzję Hansiego Flicka w sprawie przyszłości. Wszystkie znaki wskazują jednak na jego odejście, a Girona jest otwarta na taką możliwość.

Garcia, tymczasem, cieszył się znakomitą kampanią na Montilivi i jest podekscytowany perspektywą gry w Lidze Mistrzów z drużyną Michela w przyszłym sezonie. Zarząd klubu również wykazuje zainteresowanie kontynuowaniem współpracy. Chociaż Garcia nie widzi powrotu do Barcelony jako złego ruchu, konkurencja w klubie sprawia, że ma powody do obaw o brak wystarczającej ilości czasu na boisku. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Pablo Torre.Oba katalońskie kluby rozpoczęły rozmowy na temat omawianych transferów i będą negocjować warunki finansowe w najbliższych dniach. Ponadto “Mundo Deportivo” sugeruje nawet, że młody Mikayil Faye może znajdować się na radarze Girony.

Zobacz również: Modrić i Real Madryt. Ta historia będzie trwać nadal