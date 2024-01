IMAGO / DAX Images Na zdjęciu: Pedri

Pedri może opuścić FC Barcelonę

Arsenal i Man City chcieliby gwiazdę Blaugrany u siebie

Pod względem finansowym giganci Premier League są niedoścignieni

Pedri zamieni FC Barcelonę na Premier League?

FC Barcelona musi się coraz bardziej obawiać o swoje największe gwiazdy. W stronę młodych piłkarzy Dumy Katalonii coraz częściej spoglądają giganci Premier League, którzy pod względem finansowym mają znacznie więcej do zaoferowania, niż pogrążona w kryzysie ekonomicznym Blaugrana.

Jak informuje serwis Fichajes, Arsenal i Manchester City to kluby, które są poważnie zainteresowane zakontraktowaniem Pedriego. Hiszpański pomocnik jest uznawany za jednego z najzdolniejszych piłkarzy młodego pokolenia i oczywiście nie umknęło to uwadze Mikela Artety i Pepa Guardioli. Obaj trenerzy mają nadzieję, że wkrótce będą mieli do dyspozycji kolejnego klasowego zawodnika.

Pedri ma ważny kontrakt do 2026 roku, a więc aktualnie trzeba by było za niego sporo zapłacić. Przez portal Transfermarkt jest wyceniany na około 90 milionów euro.

Czytaj dalej: Obrońca Las Palmas wieszczy szansę w starciu z Barceloną. “To nie jest ich dobry moment”