Źródło: AS

Swoim oświadczeniem Sergio Aguero wywołał małe trzęsienie ziemi. O jednego z najlepszych napastników ostatniej dekady powalczą największe europejskie marki.

Aguero – Barcelona, PSG czy Juventus?

Sergio Aguero poinformował w poniedziałek, że po dekadzie w Manchesterze City zamierza opuścić klub. Od 1 lipca Argentyńczyk będzie wolnym graczem, więc może już oficjalnie przebierać w ofertach. A choć napastnik ma ostatnio regularne problemy ze zdrowiem i 32 lata na karku, chętnych spośród największych nie zabraknie.

AS już w połowie marca informował, że Sergio Aguero doszedł do porozumienia z Barceloną. W przypadku tego transferu kluczowa jest jednak postać Leo Messiego. Jeżeli kapitan Blaugrany postanowi pozostać w Katalonii, znacznie łatwiej będzie przekonać jego rodaka do przejścia na Camp Nou. Ponoć jednak Ronald Koeman spośród dwóch napastników, którym niebawem kończą się kontrakty, wyżej ceni Memphisa Depaya.

Pod względem finansowym najlepiej zaprezentuje się prawdopodobnie oferta Paris Saint-Germain. Tu również ważna może okazać się postać Leo Messiego, choć gdyby Francuzi podpisali gwiazdę Barcelony, trudno byłoby im jednocześnie sprowadzić jego rodaka. Przejście Messiego wydaje się jednak odległe. Fanem talentu Aguero jest także Mauricio Pochettino, dla którego sprowadzenie jego rodaka do Parku Książąt jest transferowym priorytetem.

Juventus także poszukuje klasowego napastnika, którego domaga się Cristiano Ronaldo. We Włoszech pojawiły się informacje, że na szczycie listy życzeń Starej Damy znajduje się Moise Kean i właśnie Aguero. Tu kluczowa może okazać się kwestia finansowa. Mimo, że Argentyńczyk z pewnością zażyczy sobie wysoką pensję i premię za podpis, jego transfer i tak okaże się tańszy niż konieczność negocjacji sprowadzenia z powrotem Moise Keana.

Niezależnie od ostatecznej decyzji, snajper może przebierać w ofertach od największych europejskich drużyn. Nic w tym dziwnego. Argentyńczyk stał się najlepszym strzelcem w historii Manchesteru City. Dla Obywateli zdobył aż 257 gole w 384 spotkaniach.