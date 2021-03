Sergio Aguero poprzez swoje media społecznościowe poinformował, że wraz z zakończeniem sezonu pożegna się z Manchesterem City. Argentyńczyk spędził w Anglii dekadę.

Aguero: Manchester City mam w sercu, ale czas na nowe wyzwania

W poniedziałkowy wieczór argentyński napastnik poinformował poprzez swoje media społecznościowe, że obecny sezon jest jego ostatnim w barwach Obywateli.

“Gdy pewien cykl się kończy, pojawia się wiele emocji.

Czuję wielką satysfakcję i dumę płynące z grania dla Manchesteru City przez dziesięć pełnych sezonów – to coś niecodziennego dla profesjonalnego zawodnika w obecnych czasach i w moim wieku.

Dziesięć sezonów wypełnionych ważnymi tytułami. W ich trakcie zdołałem stać się najlepszym strzelcem w historii klubu i zbudowałem nierozerwalne więzi z tymi, którzy kochają ten klub. Pozostaną oni na zawsze w moim sercu.

Dołączyłem do drużyny w czasie przebudowy w roku 2011. Dzięki pomocy właścicieli i wielu zawodników, zasłużyliśmy na miejsce pośród najlepszych na świecie.

Zachowanie utrzymania tej zasłużonej, uprzywilejowanej pozycji, spoczywa na innych. Ja zamierzam kontynuować dawanie z siebie wszystko aż do zakończenia obecnego sezonu, by wygrać więcej tytułów i przynieść fanom radość. Następnie, czeka mnie nowy etap z nowymi wyzwaniami. Jestem w pełni gotowy, by się z nimi zmierzyć z taką samą pasją i profesjonalizmem, jaką prezentowałem, rywalizując na najwyższym poziomie” – napisał fanom Sergio Aguero.

Nie wiadomo jeszcze, gdzie w przyszłym sezonie grać będzie Argentyńczyk. Opuszcza Manchester City jako najlepszy strzelec w historii klubu. W 384 spotkaniach zdobył aż 257 bramek. Z Obywatelami sięgnął po cztery mistrzostwa Anglii, jeden FA Cup i pięć Pucharów Ligi Angielskiej.