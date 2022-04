Młodzieżowy mistrz świata dołączył do Wisły Kraków

PressFocus Na zdjęciu: Georgiy Tsitaishvili w młodzieżowej reprezentacji Ukrainy

Wisła Kraków oficjalnie poinformowała za pośrednictwem swojej strony internetowej, że do zespołu dołączył Georgiy Tsitaishvili. Reprezentant Gruzji podpisał kontrakt do 30 czerwca 2022 roku.

Wisła pozyskała kolejnego zawodnika, który ma pomóc w walce o utrzymanie

21- letni Georgiy Tsitaishvili podpisał kontrakt obowiązujący do końca czerwca

Gruzin zdobył mistrzostwo świata z reprezentacją Ukrainy U-20

Gruzin wzmacnia atak krakowskiej Wisły

21-letni Gruzin to bardzo wszechstronny zawodnik. Jego nominalną pozycją jest prawa pomoc, ale równie dobrze czuje się na lewej stronie boiska lub w roli ofensywnego pomocnika. Ma pomóc Wiśle Kraków w walce o utrzymanie w PKO Ekstraklasie.

Georgiy Tsitaishvili urodził się 18 listopada 2000 roku w izraelskim mieście Riszon le-Cijjon, ale swoją karierę piłkarską rozpoczynał w Dynamie Kijów. W 2017 roku został włączony do kadry pierwszego zespołu, a dwa lata później miał okazję zadebiutować w najwyższej klasie rozgrywkowej na Ukrainie.

W 2021 roku Georgiy Tsitaishvili trafił do Worskłej Połtawa, by pół roku później przenieść się na wypożyczenie do Czarnomorca Odessa. Barwy tego klubu reprezentował w trakcie jesiennej rundy obecnego sezonu. W tym czasie zaliczył trzynaście występów i zdobył jednego gola.

21-letni Tsitaishvili to etatowy reprezentant Gruzji, a w drużynie narodowej zadebiutował 2 września 2021 roku. Od tego czasu uzbierał siedem spotkań. Nowy nabytek Wisły Kraków występował w młodzieżowych reprezentacjach Ukrainy. Z zespołem U-20 sięgnął w 2019 roku po mistrzostwo świata.

