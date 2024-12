Reprezentant Ukrainy coraz bliżej Premier League. 50 milionów funtów

West Ham United dołączył do wyścigu o rozchwytywanego Georgija Sudakowa. Szachtar Donieck wycenił swojego piłkarza na 50 mln funtów - donosi TBR Football.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Georgiy Sudakov

Georgij Sudakow na radarze West Hamu United

Georgij Sudakow już od kilku miesięcy jest poważnie łączony z przenosinami do topowej, europejskiej ligi. Dotychczas żaden z klubów nie zdołał jednak sprostać oczekiwaniom Szachtara Donieck, który za swojego piłkarza żądał ponad 100 milionów funtów. Według mediów włodarze ukraińskiego giganta zmniejszyli wymagania i obecnie są gotowi sprzedać ofensywnego pomocnika za połowę tej kwoty, czyli 50 milionów funtów.

Oglądaj skróty meczów Premier League

To przykuło uwagę jednego z angielskich zespołów, a mianowicie West Hamu United. Jak poinformował brytyjski serwis “TBR Football” Młoty dołączyły do wyścigu o zakontraktowanie bardzo utalentowanego zawodnika. Przypomnijmy, że w przeszłości 26-krotny reprezentant Ukrainy był przymierzany do takich potentatów jak również Arsenal, Tottenham Hotspur, Liverpool, Chelsea, Juventus oraz SSC Napoli.

Wydaje się, że przeprowadzka Georgija Sudakowa do lepszego klubu jest już tylko kwestią czasu, a najbardziej prawdopodobnymi kierunkami dla playmakera są właśnie Premier League i Serie A. Wychowanek Szachtara Donieck w pierwszej drużynie Górników rozegrał łącznie 122 spotkania, zdobył 29 bramek oraz zaliczył 21 asyst. Kontrakt perspektywicznego 22-latka z ukraińskim zespołem obowiązuje do 31 grudnia 2028 roku.

Portal “Transfermarkt” wycenia zdolnego pomocnika na 35 milionów euro.