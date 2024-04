Genoa dobije targu z Tottenhamem? Chodzi o wypożyczonego piłkarza

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Djed Spence

Djed Spence obecnie przebywa na wypożyczeniu w Genoi

Anglik jednak może na stałe zostać na Stadio Luigi Ferraris

“Grifoni” bowiem rozpoczęli negocjacje z Tottenhamem w sprawie wykupu 23-latka

Genoa gotowa wykupić Djeda Spence’a

Portal “The Spurs Web” przekazuje bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Tottenhamu Hotspur. Otóż szeregi “Kogutów” na stałe może opuścić Djed Spence. Genoa rozpoczęła już negocjacje z angielskim klubem w sprawie wypożyczonego 23-latka. Oba kluby zawarły umowę, która przewiduje wykup defensora za 8.5 miliona funtów.

– Co tydzień rozmawiam z Djedem. Stworzyliśmy dla niego dobre środowisko. Staramy się, aby poczuł się tutaj ciepło i mile widziany, a to przełoży się na jego występy na boisku. Chcemy zapewnić mu odpowiednie warunki do występów. Przed nami jeszcze siedem meczów i chcemy zobaczyć, na co go stać. Osobiście lubię Djeda, to jak sobie radzi i jak trenuje. Oczywiście może zrobić więcej i on o tym wie, ale jesteśmy w kontakcie ze Spurs i ocenimy umowę w ciągu najbliższych kilku miesięcy, co da nam czas na zrozumienie zarówno naszego stanowiska, jak i perspektywy Dżeda na temat potencjalnego pozostania tutaj – powiedział dyrektor generalny Genoi.

Djed Spence w rozgrywkach Serie A wystąpił dziewięciokrotnie. Anglik łącznie na placu gry spędził 456 minut.

