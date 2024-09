Gdzie trafi Majchrzak? Dwa zasłużone kluby zainteresowane piłkarzem Legii

News Images LTD/Alamy Na zdjęciu: Jordan Majchrzak

Duże zainteresowanie Majchrzakiem

Choć strzelał bramki w okresie przygotowawczym, to obecnie jego droga do gry w Legii mocno się wydłużyła. A pozostanie Blaża Kramera jeszcze ją zapewno wydłużyło. 19-letni Jordan Majchrzak ma za sobą wypożyczenie do AS Roma, a niewykluczone, iż wkrótce uda się na kolejne.

Wcześniej Majchrzakiem była zainteresowana Jagiellonia Białystok, ale Legia nie zgodziła się na odejście piłkarza w tym kierunku. O młodego napastnika pytał też według naszych informacji Raków Częstochowa, ale również w tym przypadku na Ł3 zapalono czerwone światło.

Niewykluczone natomiast, że młody napastnik zagra w najbliższym czasie na zapleczu Ekstraklasy. Z informacji Goal.pl wynika, iż zainteresowane są nim dwa zasłużone dla polskiej piłki kluby, czyli ŁKS Łódź i Ruch Chorzów.