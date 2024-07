fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Galatasaray zaoferował 15 milionów euro za Scotta McTominaya

Man Utd tego lata jest bardzo aktywny na rynku transferowym. Klub z Old Trafford pozyskał już Leny’ego Yoro i Joshuę Zirkzee. Tymczasem prace nad kadrą nie opierają się tylko na pozyskiwaniu nowych graczy, ale też rozważaniu sprzedaży poszczególnych zawodników. Ciekawe wieści przekazał na ten temat serwis Fichajes.net.

Źródło przekazało informacje, że Galatasaray wykazał konkretne zainteresowanie związane z pozyskaniem jednego z pomocników Czerwonych Diabłów. Turecki klub złożył wstępną ofertę w wysokości 15 milionów euro za Scotta McTominaya. Niemniej ta propozycja nie znalazła uznania u sterników Manchesteru United. Angielski klub dał jednocześnie do zrozumienia, że wciąż bardzo ceni piłkarza.

Sam piłkarz niechętnie zresztą podchodził do pomysłu związanego z przeprowadzką do ligi tureckich. McTominay znany ze stylu gry a’la Roy Keane, czyli waleczności i wszechstronności, nie zamyka się na sprawę ewentualnej zmiany klubu. Niemniej bierze pod uwagę tylko ciekawe projekty.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Ekstraklasą

27-latek to 52-krotny reprezentant Szkocji. Aktualna umowa piłkarza z Man Utd obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Rynkowa wartość gracza kształtuje się natomiast w wysokości ponad 30 milionów euro. McTominay jest wychowankiem ekipy z Old Trafford. Do pierwszej drużyny trafił w lipcu 2017 roku.

Czytaj więcej: Real liczy na zwrot akcji? Ancelotti nie złożył broni