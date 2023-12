Dean Huijsen dołączy do Frosinone na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu. Obrońca Juventusu czeka już tylko na testy medyczne w nowym klubie. Informację potwierdził Fabrizio Romano.

Imago / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Dean Huijsen

Dean Huijsen został wypożyczony z Juventusu do Frosinone

Holenderski obrońca spędzi w zespole beniaminka 6 miesięcy

To już 4. piłkarz “Starej Damy”, który został wypożyczony do Frosinone

Dean Hujisen wypożyczony do Frosinone

Frosinone wzmocni rywalizację na pozycji środkowego obrońcy na drugą część sezonu. Do ekipy Eusebio Di Francesco trafi na zasadzie wypożyczenia Dean Huijsen. Holender przeniesie się na Stadio Benito Stirpe na okres sześciu miesięcy, po czym wróci do Juventusu. Jest to już 4. transfer na linii Juventus – Frosinone. Wcześniej szeregi beniaminka Serie A zasili Matias Soule, Kaio Jorge oraz Enzo Barrenechea.

“Kanarki” zaskakują w tym sezonie swoją grą. Przed sezonem byli kandydatami do pewnego spadku, a jak na razie zajmują bezpieczne 14. miejsce w lidze z dorobkiem 19 punktów. Nad strefą spadkową mają 7 punktów przewagi. Przed kilkoma dniami sensacyjnie wygrali 4-0 mecz z Napoli w 1/8 finału Pucharu Włoch, dzięki czemu awansowali do ćwierćfinału. Tam zagrają ze zwycięzcą pary Juventus/Salernitana.

Huijsen w tym sezonie głównie występuje w rozgrywkach Serie C. Na trzecim poziomie włoskiej piłki wystąpił jak dotąd w 10 meczach. W pierwszym zespole udało mu się uzbierać 12 minut w meczu przeciwko Milanowi.