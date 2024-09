dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Nuri Sahin

Fran Garcia przymierzany do Borussii Dortmund

Carlo Ancelotti na jednej z ostatnich konferencji prasowych potwierdził, że Ferland Mendy przedłużył swój kontrakt z Realem Madryt do 30 czerwca 2027 roku. Dotychczasowa umowa francuskiego defensora wygasała wraz z końcem obecnego sezonu.

Królewscy mają klarowny plan na obsadę pozycji lewego obrońcy – związali się na dłużej ze wspomnianym Francuzem, a oprócz tego prowadzą zaawansowane rozmowy na temat letniego transferu z gwiazdą Bayernu Monachium, Alphonso Daviesem.

Kanadyjczyk mógłby przejść do drużyny Los Blancos na zasadzie wolnego transferu. Gdyby przeprowadzka 23-latka doszła do skutku, to Fran Garcia najprawdopodobniej nie miałby czego szukać na Santiago Bernabeu. Aktualny zmiennik Ferlanda Mendy’ego zapewne byłby zmuszony do odejścia, ale na jego szczęście może zaliczyć bardzo miękkie lądowanie.

Jak ujawnił hiszpański portal “TodoFichajes.com”, Fran Garcia wzbudza zainteresowanie Borussii Dortmund. Kilka miesięcy nowym szkoleniowcem niemieckiego zespołu został Nuri Sahin, który cały czas szuka zawodników, którzy mogliby realnie wzmocnić jego ekipę. Były reprezentant Turcji podobno jest fanem umiejętności wahadłowego Realu Madryt.

Fran Garcia w koszulce drużyny Królewskich rozegrał łącznie 38 meczów, zdobył 1 bramkę i zaliczył 7 asyst. Warto dodać, że włodarze Borussii Dortmund oraz Realu Madryt mają znakomite relacje, więc niewykluczone, że usiądą do stołu w sprawie dwukrotnego reprezentanta Hiszpanii. W grę wchodzi zarówno transfer definitywny, jak i wypożyczenie.