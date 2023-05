Pressfocus Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Randal Kolo Muani ma kosztować sporo ponad 100 milionów euro

Takiej kwoty oczekuje Eintracht Frankfurt

Francuzem zainteresowany jest między innymi jego wymarzony klub

Bayern zrealizuje hit transferowy? To byłby rekord Bundesligi

Randal Kolo Muani imponuje formą w futbolu klubowym oraz reprezentacyjnym. Aktualny wicemistrz świata jest ważnym elementem Eintrachtu Frankfurt, który może opuścić latem.

Pracodawca Francuza wycenił swojego piłkarza. We Frankfurcie chcą otrzymać za napastnika aż 120 milionów euro. Chętnych na transfer nie brakuje.

Zainteresowanie liderem Eintrachtu wykazuje Bayern Monachium. Kolo Muani najbardziej chciałby trafić właśnie do tego klubu. Gdyby transakcja została zrealizowana, byłby to najdroższy transfer do klubu Bundesligi.

