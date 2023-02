fot. PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Fornalczyk

Bruk-Bet Termalica wypożyczyła do końca sezonu Mariusza Fornalczyka z Pogoni Szczecin. Transakcja została sfinalizowana dosłownie cztery minuty przed zamknięciem okna transferowego w Polsce, o czym poinformował w mediach społecznościowych dyrektor sportowy Słoni – Rafał Wisłocki.

Bruk-Bet Termalica sfinalizowała ciekawe wzmocnienie na rundę wiosenną

Mariusz Fornalczyk został wypożyczony do ekipy Radoslava Latala do końca sezonu

Kontrakt zawodnika z Pogonią Szczecin obowiązuje do 2024 roku

Mariusz Fornalczyk zakotwiczył w Bruk-Becie Termalice

Bruk-Bet Termalica jest jednym z pretendentów do awansu do Ekstraklasy. W trakcie zimowego okna transferowego do teamu Radoslava Latala trafiło czterech nowych graczy. Ostatnim ze wzmocnień był zawodnik broniący w tym sezonie barw Pogoni Szczecin.

Pomarańczowi pozyskali na zasadzie wypożyczenia Mariusza Fornalczyka. 20-letni zawodnik ma wzmocnić w Bruk-Becie Termalice rywalizację na skrzydle. Ciekawostka jest fakt, że transakcja została dopięta praktycznie w ostatniej chwili.

Urodzony w Bytomiu zawodnik w tej kampanii wystąpił łącznie w 11 spotkaniach PKO Ekstraklasy, notując w nich jedną asystę. Pierwsze kroki w karierze zawodnik stawiał w Polonii Bytom, skąd trafił latem 2020 roku na zasadzie wolnego transferu do Pogoni Szczecin.

Niecieczanie w ramach 21. kolejki Fortuna 1 Ligi zmierzą się w roli gospodarza ze SKRĄ Częstochowa. Mecz odbędzie się w poniedziałek 27 lutego o godzinie 18:00.

