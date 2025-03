fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Wirtz zostanie w Bayerze? W klubie są tego pewni

Florian Wirtz to jeden z najciekawszych piłkarzy młodego pokolenia. Od lat udowadnia, że drzemie w nim wielki talent, a już teraz dysponuje znakomitymi umiejętnościami. Był liderem ofensywy Bayeru Leverkusen w poprzednim sezonie, kiedy to klub osiągnął historyczny sukces, zdobywając dublet na krajowym podwórku. Mimo olbrzymiego zainteresowania, nie zdecydował się wówczas na transfer, przekładając go na kolejny rok. Europejscy giganci, na czele z Manchesterem City, Realem Madryt czy Bayernem Monachium szykują się do walki o reprezentanta Niemiec.

Z medialnych doniesień wynika, że najbliżej mu do Bayernu Monachium. Nie chce jeszcze opuszczać rodzimych Niemiec, więc ten kierunek najbardziej przypada mu do gustu. Bawarczycy śledzą jego poczynania od wielu lat, marząc o hitowym transferze z jego udziałem. Nic nie jest jeszcze przesądzone, a o swoje walczy także Bayer Leverkusen, gdzie Wirtz gra od początku seniorskiej kariery.

Mistrzowie Niemiec pracują nad jego nową umową, która wykluczy odejście po sezonie 2024/2025. Chcą się w ten sposób zabezpieczyć, by w przyszłości sprzedać go za jeszcze większe pieniądze. Aptekarze wciąż mają ambitne cele sportowe, a odejście 21-letniej gwiazdy byłoby potężnym osłabieniem, które chcą opóźnić w czasie tak długo, jak to tylko możliwe.

“Bild” sugeruje, że władze Bayeru są pewni swego. Rozmowy z Wirtzem przebiegają w dobrej atmosferze, a jego nastawienie również jest pozytywne. Do tej pory Niemiec nie dążył do odejścia, ani nie deklarował chęci zmiany klubu.