Kibice Fiorentiny zablokowali transfer piłkarza Juventusu. Klub zmienia plany

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Filip Kostic

Fiorentina skupia się na transferze Gosensa

Robin Gosens wrócił do ojczyzny, aby mieć więcej szansę na regularną grę po rozczarowujących doświadczeniach w Interze Mediolan. Pomimo zeszłorocznego transferu do Unionu Berlin za 13 milionów euro, piłkarz wielokrotnie był łączony z powrotem do Włoch, w kontekście transferu do Bolonii, Atalanty czy Torino.

Obecnie najnowszą opcją dla niego jest Fiorentina. Jak podaje “Calciomercato”, niemiecki zawodnik jest postrzegany jako tańsza alternatywa dla niechcianego w Juventusie Kosticia. Serb przez pewien czas był łączony z Violą, ale kibice toskańskiego klubu, którzy pałają nienawiścią do Starej Damy protestowali przeciwko sprowadzeniu piłkarza z tego klubu, co również miało wpłynąć na decyzję władz.

Gosens, który w zeszłym miesiącu skończył 30 lat, w ubiegłym sezonie zdobył siedem goli i zaliczył cztery asysty we wszystkich rozgrywkach dla Unionu Berlin. Wcześniejsze oferty za zawodnika nie przyniosły sukcesu, ale Fiorentina liczy na to, że przekona zarówno klub, jak i samego zawodnika do zmiany decyzji.

Viola może mieć przewagę w negocjacjach, ponieważ trener Raffaele Palladino jest “uczniem” Gian Piero Gasperiniego, szkoleniowca Atalanty, który potrafił w pełni wykorzystać potencjał Gosensa. Fiorentina jest zainteresowana wypożyczeniem z opcją wykupu, podczas gdy Union Berlin chciałby, aby ta opcja była obowiązkowa, za łączną kwotę 8 milionów euro.

