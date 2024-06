Mats Hummels po sezonie może opuścić Borussię Dortmund. Wówczas wygaśnie jego umowa, a szanse na przedłużenie są niewielkie. Niemiec zamierza dalej grać w Europie, więc faworytem do pozyskania go jest Milan.

fot. ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Mats Hummels

Milan sprowadzi wielkie nazwisko do defensywy?

Mats Hummels zdawał się już zbliżać do piłkarskiej emerytury, natomiast ostatnie miesiące są dla niego absolutnie znakomite. 35-letni defensor zaprezentował się z kapitalnej strony w dwumeczach z Atletico Madryt i Paris Saint-Germain, znacząco pomagając Borussii Dortmund w sensacyjnym awansie do finału Ligi Mistrzów. W rewanżowym spotkaniu z paryżanami zdobył nawet bramkę, która zbliżyła niemiecki zespół do awansu.

W sobotę Hummels zagra prawdopodobnie ostatni mecz dla Borussii Dortmund. 30 czerwca wygasa jego umowa, a szanse na przedłużenie są znikome. Wydaje się, że Borussia chce postawić na młodszych zawodników, a sam 78-krotny reprezentant Niemiec wciąż jest gotowy do gry na najwyższym poziomie. Niebawem rozstrzygną się losy jego przyszłości.

Gdzie Hummels może trafić? Zainteresowanie sprowadzeniem go do siebie wykazują oczywiście ekipy z Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych, natomiast 35-latek preferuje dalsze występy w Europie. Na radarach ma go Milan, który bardzo chciałby skorzystać z okazji, sprowadzając za bezcen niezwykle doświadczonego stopera. Sky Sport Germany donosi, że to właśnie klub z San Siro jest wyraźnym faworytem do zakontraktowania Hummelsa, który jest gotów odrzucić lepsze zarobkowo propozycje spoza Europy.

Hummels całą swoją piłkarską karierę spędził w dwóch największych niemieckich klubach – Bayernie Monachium oraz Borussii Dortmund. W 2019 roku wrócił do Dortmundu, gdzie grał wcześniej w latrach 2008-2016. Jest natomiast wychowankiem Bawarczyków.