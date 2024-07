Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joao Felix

Benfica chętna na wypożyczenie Joao Felixa

FC Barcelona ze względu na poważne problemy finansowe nie jest w stanie wykupić Joao Felixa z Atletico Madryt. Portugalczyk po roku spędzonym na wypożyczeniu w Dumie Katalonii wróci do swojego obecnego klubu, czyli Los Colchoneros. Aczkolwiek zespół ze stolicy Hiszpanii również nie przewiduje dla niego miejsca w składzie na przyszły sezon. Zatem cofnięty napastnik po zakończeniu Euro 2024 będzie musiał znaleźć nowego pracodawcę, który zapewni mu regularną grę w wyjściowej jedenastce.

Tutaj do gry wchodzi były klub Joao Felixa – Benfica. Jak informuje dziennik Record reprezentant Portugalii ma otwarte drzwi, aby wrócić do Orłów. 38-krotny mistrz Portugalii chciałby sprowadzić piłkarz, lecz jest gotów złożyć ofertę tylko za 50% praw do zawodnika. Chodzi o kwotę 20 milionów euro. Ogólna wartość zawodnika Atletico Madryt oscyluje w granicach 40 milionów.

Felix w barwach Benfiki grał w latach 2015-2019, lecz w pierwszym zespole spędził tylko jeden sezon. Udana kampania 2018-2019, w której Portugalczyk strzelił 20 goli i zanotował 11 asyst, zaowocowała transferem do Atletico Madryt. Hiszpanie zapłacili za niego aż 127 milionów euro.

24-latek określony złotym dzieckiem Benfiki podczas swojej kariery zaliczył również epizod w Premier League. Od stycznia do czerwca 2023 roku przebywał na wypożyczeniu w Chelsea. W Anglii jednak zawrotnej kariery nie zrobił, strzelając zaledwie 4 bramki.