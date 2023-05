Prezydent Atletico Madryt Enrique Cerezo poinformował, że Joao Felix wróci do klubu. Portugalczyk nie znalazł się w planach Mauricio Pochettino, który nie chce go zatrzymać w Chelsea.

IMAGO / John Walton Na zdjęciu: Joao Felix

Joao Felix nie będzie kontynuował swojej kariery w Chelsea

Pochettino nie jest zainteresowany usługami Portugalczyka

Najprawdopodobniej Felix trafi do innego klubu

Felix wróci do Atletico

Joao Felix był wypożyczony do Chelsea, a umowa wygasa wraz z końcem czerwca. Ostatnio dużo mówiło się na temat przyszłości Portugalczyka, który zdaniem mediów miał niezbyt duże szanse na pozostanie w zespole The Blues.

Te przewidywania okazały się słuszne. Mauricio Pochettino, nowy menedżer londyńczyków, nie jest zainteresowany współpracą z Joao Felixem, który ponownie wróci do do Madrytu,

– Zostaliśmy poinformowani, że Pochettino nie jest zainteresowany Joao Felixem w Chelsea. Wróci do nas i zobaczymy, co dalej… nic nie planowaliśmy – powiedział prezydent Atletico Madryt Enrique Cerezo.

Mimo to prasa jest przekonana, że Felix nie zostanie w zespole Rojiblancos. Bardzo możliwe, że Portugalczyk zostanie sprzedany do innego klubu Premier League. On sam chciałby grać w Lidze Mistrzów, natomiast jego relacje z Diego Simeone sprawiają, że nie ma przyszłości na Wanda Metropolitano.

Zobacz również: Skrzydłowy czeka na decyzję Tottenhamu. Możliwy powrót do Włoch