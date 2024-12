Felix znów ma wielkie problemy. Hitowy powrót w grze

Joao Felix po przenosinach do Chelsea znów nie radzi sobie najlepiej. W głównej mierze jest tylko rezerwowym, choć uważa, że stać go na grę w pierwszym składzie. Opcją jest powrót do Benfiki - wskazuje "Fichajes".

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Joao Felix

Benfica rzuci Felixowi koło ratunkowe? Znów mu nie idzie

Joao Felix nie może odnaleźć swojej najlepszej formy. Tego lata został bohaterem definitywnego transferu do Chelsea, po raz drugi trafiając na Stamford Bridge. Atletico Madryt dążyło do jego sprzedaży, a Barcelona, gdzie był w zeszłym sezonie wypożyczony, nie zdecydowała się na stałą współpracę. W Londynie Portugalczyk spotkał się z wysokimi oczekiwaniami, choć do tej pory nie zdołał zbytnio zaimponować. Ma problem z przekonaniem do siebie Enzo Mareski, który widzi w nim raczej solidnego rezerwowego niż kluczowego zawodnika pierwszego składu. Felix przegrywa rywalizację o miejsce w składzie z Nonim Madueke, Jadonem Sancho czy Pedro Neto.

Taka sytuacja nie satysfakcjonuje Felixa, który aspiruje do regularnej gry w podstawowej jedenastce. Jego niezadowolenie z roli w zespole The Blues jest coraz bardziej widoczne. W związku z tym, portugalski napastnik coraz poważniej rozważa zmianę klubu w poszukiwaniu nowych wyzwań i docelowego miejsca, gdzie będzie czuł się dobrze. Chelsea z uwagi na bardzo szeroką kadrę także nie robiłaby problemu i byłaby skłonna go pożegnać.

Jednym z potencjalnych kierunków dla Félixa jest powrót do Benfiki, o czym pisze “Fichajes”. To właśnie ten klub dał mu możliwość wypłynięcia na głębokie wody. Portugalczycy z sentymentem wspominają swojego wychowanka i z otwartymi ramionami przywitaliby jego powrót. Jednakże, transfer ten nie jest pozbawiony przeszkód.

Finanse stanowią największą barierę w potencjalnym transferze Felixado Benfiki. Klub z Lizbony nie jest w stanie zaoferować takich zarobków, jakie Portugalczyk otrzymuje w Chelsea. Ponadto, Benfica musiałaby również zapłacić znaczną sumę odstępnego za transfer piłkarza. Niewykluczone jednak, że The Blues zrobią ukłon w stronę gwiazdora i puszczą go za mniejsze pieniądze.