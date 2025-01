Chiesa odbił się od Premier League. Może zanotować wielki powrót

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Federico Chiesa łączony z powrotem do Fiorentiny

Federico Chiesa nie tak wyobrażał sobie pobyt w Liverpoolu. Nie dość, że 27-letni skrzydłowy często łapie kontuzje, to gdy już jest zdrowy, to i tak zazwyczaj nie otrzymuje szans od trenera drużyny The Reds, czyli Arne Slota. Wszystko wskazuje na to, iż prawy napastnik odejdzie z angielskiego giganta podczas trwającego zimowego okienka transferowego. Najbardziej prawdopodobną opcją dla 51-krotnego reprezentanta Włoch jest powrót do rodzimej Serie A.

Dotychczas Federico Chiesa był łączony z takimi klubami jak Inter Mediolan oraz SSC Napoli, a teraz do walki o sprowadzenie 27-latka dołączyła również Fiorentina – wynika z najnowszych informacji przekazanych przez włoski portal “Firenze Viola”. Ekipa ze Stadio Artemio Franchi chce wykorzystać fakt, że skrzydłowy najprawdopodobniej będzie dostępny na zasadzie wypożyczenia i w ten sposób odzyskać swojego wychowanka, który niegdyś błyszczał we Florencji.

Przypomnijmy, że Federico Chiesa trafił do szkółki Fiorentiny w 2007 roku, a dziewięć lat później awansował do pierwszej drużyny. Mierzący 175 centymetrów zawodnik w trykocie zespołu Violi rozegrał łącznie 153 spotkania, zdobył 34 bramki i zaliczył 26 asyst. Następnym przystankiem w karierze włoskiego piłkarza był Juventus, do którego ten przeprowadził się za ponad 55 milionów euro w 2020 roku. Mistrz Europy od lipca 2024 roku przywdziewa natomiast koszulkę Liverpoolu.