ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Martin Baturina na liście FC Barcelony

FC Barcelona w ostatnim spotkaniu mierzyła się z Realem Sociedad. Rywalizacja zakończyła się ogromną niespodzianką, bowiem „Duma Katalonii” uznała wyższość rywala (0:1). Ten wynik jednak nie ma wpływu na ocenę zespołu Hansiego Flicka. Drużyna pod wodzą niemieckiego szkoleniowca prezentuje się znakomicie zarówno w rozgrywkach La Liga oraz Ligi Mistrzów.

“Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Tymczasem napływają do nas bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu FC Barcelona. Ekrem Konur poinformował, że „Duma Katalonii” dołączyła do walki o wielki talent. Na ich celowniku znalazł się Martin Baturina, który na co dzień reprezentuje barwy Dinama Zagrzeb.

Reprezentant Chorwacji wzbudza jednak ogromne zainteresowanie na rynku. 21-latek znalazł się również w kręgu zainteresowań m.in. Realu Madryt. „Królewscy” nawet złożyli ofertę za pomocnika Dinama Zagrzeb, ale zawodnik odrzucił propozycję przeprowadzki. Przed utalentowanym zawodnikiem zapowiadają się kluczowe miesiące, które mogą mieć wpływ na jego klubową przyszłość.

Martin Baturina w obecnym sezonie rozegrał 17 spotkań w koszulce Dinama Zagrzeb. W tym czasie chorwacki talent zdołał zgromadzić na swoim koncie dwa trafienia, a także siedem asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia 21-letniego pomocnika na 20 milionów euro. Jednak możemy być pewni, że kwota przyszłego transferu będzie zdecydowanie wyższa.