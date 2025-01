Media: FC Barcelona zaoferuje 70 mln euro. Gwiazdor zgodził się na transfer

Associated Press / News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta, Darwin Nunez i Luis Diaz

Luis Diaz zbliża się do FC Barcelony

Transfer Luisa Diaza do FC Barcelony jest coraz bardziej prawdopodobny. Spekulacje na temat jego przeprowadzki trwają od miesięcy, ale teraz pojawiają się konkretne szczegóły. Duma Katalonii daje do zrozumienia, że jest w stanie zainwestować dużą sumę pieniędzy, aby zakontraktować kolumbijskiego napastnika po zakończeniu obecnego sezonu.

Luis Diaz, jak donoszą media, chce opuścić Anglię i rozpocząć nową etap kariery w Barcelonie. Z Liverpoolu docierają informacje, że negocjacje z zawodnikiem w sprawie ewentualnego przedłużenia umowy idą bardzo mozolnie. Strony mają różne oczekiwania co do dalszej współpracy i z tego powodu obecnie wszystko wskazuje na to, że skrzydłowy niebawem zmieni otoczenie.

WIDEO: Flick i Lewandowski symbolami odrodzenia Barcelony

Joan Laporta, prezydent FC Barcelony, podobno jest optymistycznie nastawiony do tego transferu. Oferta wynosząca 70 milionów euro ma być wystarczająca, by przekonać Liverpool do sprzedaży swojego zawodnika. W ten sposób Duma Katalonii mogłaby zyskać kolejną cenną opcję w ataku, choć trzeba przyznać, że za dość wysoką cenę.

Na tym etapie wszystko zmierza w kierunku odejścia Luisa Diaza z Liverpoolu. Natomiast Barcelona liczy, że Kolumbijczyk stanie się jednym z kluczowych elementów nowego projektu sportowego. Ważnym sygnałem dla Blaugrany było to, że ponad rok temu ojciec skrzydłowego publicznie przyznał, że jego syn od dziecka jest sympatykiem Dumy Katalonii.