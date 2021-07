Na transferowym rynku szykuje się ciekawa rywalizacja pomiędzy Barceloną i Tottenhamem Hotspur. Oba kluby mogą stanąć w szranki o pozyskanie obrońcy Atalanty Bergamo Cristiana Romero. Na razie konkretniejszy był przedstawiciel Premier League, ale Duma Katalonii ma już szykować swoją propozycję.

Obrońca Atalanty Bergamo Cristian Romero nie może narzekać na brak zainteresowania. Wśród klubów zainteresowanych jego sprowadzeniem wymienia się Barcelonę i Tottenham Hotspur

Tottenham złożył już pierwszą oficjalną ofertę w sprawie transferu, ale nie została ona zaakceptowana przez władze włoskiego klubu

Wkrótce Atalanta Bergamo może otrzymać także konkretną ofertę ze strony Barcelony

Tottenham z pierwszą ofertą za Romero

Reprezentant Argentyny jest jednym z głównych celów transferowych Tottenhamu Hotspur, który miał nawet przedstawić Atalancie ofertę opiewającą na 40 milionów euro plus 10 milionów euro w bonusach. Propozycja nie została jednak przyjęta przez włoski klub, który oczekuje za Romero 60 milionów euro.

Tottenham nie zamierza rezygnować i prawdopodobnie w najbliższym czasie złoży Atalancie kolejna ofertę. Niewykluczone, że Koguty przeznaczą na ten cel 13 milionów euro, za które we wtorek sprzedali do Al-Duhail Toby’ego Alderweirelda.

FC Barcelona może wkroczyć do gry

Drużyna z północnego Londynu nie może jednak zbyt długo zwlekać, bowiem jak informuje Sportitalia, do Atalanty może wkrótce trafić oferta z innego klubu. Romero w swoim zespole chętnie widzieliby także przedstawiciele FC Barcelony, a przenosiny do katalońskiego klubu byłyby dla Argentyńczyka niezwykle kuszącą opcją.

Romero co prawda uzgodnił już warunki indywidualnego kontraktu z Tottenhamem, ale możliwość występów w jednej drużynie ze swoim rodakiem Lionelem Messim może go przekonać do podjęcia innej decyzji.

23-letni obrońca zwrócił na siebie uwagę świetnymi występami w poprzednim sezonie w barwach Atalanty, do której trafił przed rokiem z Juventusu. Wcześniej nie był w stanie przebić się w drużynie Starej Damy i był także wypożyczony do Genoi.

