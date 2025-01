Araujo nie zmienił zdania. Flick nie wpłynął na gracza

Ronald Araujo to jeden z tych zawodników, którego przyszłość od FC Barcelony się oddala z dnia na dzień. Wieści na temat Urugwajczyka przekazał serwis Mundo Deportivo.

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Ronald Araujo chce jak najszybciej opuścić FC Barcelonę

Ronald Araujo ma kontrakt ważny z FC Barceloną do końca czerwca 2026 roku. W każdym razie reprezentant Urugwaju nie ma planu, aby kończyć przygodę dopiero za 1,5 roku. Wieści w tej sprawie przekazał portal Mundo Deportivo.

Ostatnio popularne stały się wypowiedzi trenera Hansiego Flicka, sugerujące, że ten wciąż darzy zaufaniem gracza. Źródło jednak przekonuje, że to nie wpłynęło na zmianę decyzji Araujo w kontekście transferu. Wręcz przeciwnie. Urugwajczyk jest zdeterminowany, aby jak najszybciej pożegnać się z Katalończykami, nie widząc swojej przyszłości w klubie z Camp Nou.

Ostatnio nie brakowało wieści, które łączyły piłkarza z przeprowadzką do Juventusu. Klub z Turynu chciał wypożyczyć zawodnika z opcją wykupu. Katalończycy podobno oczekują za zawodnika 70-80 milionów euro.

Araujo to 25-latek, który trafił do giganta La Liga w sierpniu 2018 roku. Z kolei do pierwszej drużyny Barcy piłkarz trafił dwa lata później. Ogólnie hiszpański klub przeznaczył na transakcję z udziałem zawodnika blisko pięć milionów euro.

Jak na razie Araujo rozegrał w Barcelonie ponad 150 spotkań. Zdobył w nich osiem bramek i zaliczył też sześć asyst. Kolejną okazję na występ w tym zespole piłkarz może mieć, gdy Barca zmierzy się 15 stycznia w Pucharze Króla z Realem Betis.

