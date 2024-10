fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Eric Garcia znalazł się na radarze Realu Sociedad

FC Barcelona w trakcie trwającego sezonu błyszczy na stadionach La Liga. Mimo wszystko władze klubu myślą o wzmocnieniach. To jednak musi wiązać się z tym, że dla kilku graczy może niebawem zabraknąć miejsca w kadrze Katalończyków. Ciekawe wieści na temat Erica Garcii przekazał serwis Fichajes.net.

Real Madryt i FC Barcelona dają nieśmiertelność piłkarską

Źródło przekonuje, że kontuzjowanym aktualnie zawodnikiem zainteresował się Real Sociedad San Sebastian. 23-latek jest uważnie śledzony piłkarzy ekipę z Kraju Basków. Jednocześnie przedstawiciele tego klubu mają plan, aby spróbować pozyskać byłego gracza Manchesteru City latem przyszłego roku. Bez wątpienia byłoby to jednak wyzwanie dla władz Realu Sociedad, bo rynkowa wartość piłkarza wynosi 20 milionów euro.

Eric Garcia trafił do ekipy z Camp Nou w lipcu 2021 roku na zasadzie wolnego transferu. Po dwóch latach został wypożyczony do Girony. Latem tego roku wrócił natomiast do Barcy. W tej kampanii wystąpił jak na razie w dziewięciu spotkaniach, notując w nich jedną asystę. Na placu gry spędził blisko 450 minut.

Gdyby faktem stała się przeprowadzka zawodnika do zespołu z San Sebastian, to jego rywalami do gry mogą być na przykład: Igor Zubeldia, Aritz Elustundo, Jon Martin czy Jon Pacheco.

