FC Barcelona pożegna wielki talent? Betis wchodzi do gry

Pau Victor na celowniku Realu Betis

FC Barcelona może w trakcie letniego okna transferowego może nie tylko pozyskiwać nowych graczy, ale też rozstać się z konkretnymi graczami. Niejasna przyszłość dotyczy między innymi Pau Victora, o czym konkretne wieści przekazał portal Fichajes.net.

Źródło ujawnia, że poważnie zainteresowany graczem Blaugrany jest Real Betis. Zwolennikiem transferu z udziałem zawodnika jest przede wszystkim trener Manuel Pellegrini. Pau Victor był jednym z kluczowych wzmocnień Barcy. Tymczasem sternicy Los Verdibalncos wierzą, że mogą dopiąć ruch z udziałem piłkarza.

23-letni zawodnik to wychowanek Girony, który trafił do ekipy z Camp Nou w lipcu 2024 roku za blisko trzy miliony euro. Wcześniej bronił też barw CE Sabadell. Ogólnie w tym sezonie jednak zbyt wielu szans do gry Pau Victor nie otrzymywał. Jak na razie wystąpił w 24 meczach, notując w nich dwa trafienia i jedną asystę. Niemniej na placu gry spędził zaledwie 280 minut.

Ofensywny gracz ma kontrakt ważny z Katalończykami do końca czerwca 2029 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi natomiast pięć milionów euro. Gdy transfer z udziałem środkowego napastnika do Betisu doszedł do skutku, to mógłby o miejsce w składzie rywalizować między innymi z: Chucho Hernandezem, Antonym czy Jesusem Rodriguezem i Cedrikiem Bakambu.

