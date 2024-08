ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Oriol Romeu

Oriol Romeu wrócił do Girony. Oficjalny komunikat

Girona za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej poinformowała o sprowadzeniu na zasadzie wypożyczenia Oriola Romeu z Barcelony. Defensywny pomocnik najpierw pomyślnie przeszedł testy medyczne, a następnie związał się z nowym-starym pracodawcą roczną umową, obowiązującą do 30 czerwca 2025 roku. Nie ma informacji, czy w kontrakcie zapisana jest opcja wykupu.

Co ważne, Fabrizio Romano ujawnił, że klub ze Estadi Montilivi pokryje całą pensję zawodnika, co pozwoli włodarzom Barcy zaoszczędzić kilkaset tysięcy euro. Dla defensywnego pomocnika jest to powrót do Girony, której koszulkę przywdziewał przed przeprowadzką na Camp Nou. 32-latek w tym zespole prezentował się ze świetnej strony i niewykluczone, że teraz wróci do wysokiej dyspozycji.

BENTORNAT ORIOL! 👋 — Girona FC (@GironaFC) August 5, 2024

Oriol Romeu w koszulce Barcelony rozegrał łącznie 39 meczów i zaliczył 1 asystę. Doświadczony piłkarz w drużynie Blaugrany zazwyczaj pełnił rolę rezerwowego. Wszystko wskazuje na to, że Hiszpan po sezonie 2024/2025 przynajmniej na chwilę wróci na Camp Nou, ponieważ jego umowa z Dumą Katalonii jest ważna do 30 czerwca 2026 roku.

Girona ma za sobą świetny sezon, który zakończyła na trzecim miejscu w tabeli La Ligi. Oriol Romeu będzie więc miał okazję zagrać z Biało-Czerwonymi w Lidze Mistrzów.

32-latek w przeszłości występował w Chelsea, Valencii, Stuttgarcie oraz Southampton. Zatem pomocnik może pochwalić się grą w trzech topowych europejskich ligach.