W związku z odejściem Sergio Busquetsa FC Barcelona musi zabezpieczyć środek pola i zakontraktować nowego pomocnika. Władze klubu doszły do porozumienia w sprawie transferu Rubena Nevesa, choć nieszczególnie chcą go pozyskać - donosi "Mundo Deportivo".

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ruben Neves

Sergio Busquets opuści po sezonie szeregi FC Barcelony

Pozyskanie nowego środkowego pomocnika jest na Camp Nou traktowane priorytetowo

Władze klubu doszły do porozumienia w sprawie ściągnięcia Rubena Nevesa

Kto ostatecznie wyląduje na Camp Nou?

FC Barcelona długo pracowała nad nowym kontraktem dla Sergio Busquetsa. Niedawno pomocnik wreszcie podjął decyzję na temat swojej przyszłości. Wraz z wygaśnięciem kontraktu opuści Camp Nou i zwiąże się z nowym pracodawcą. Oznacza to, że Duma Katalonii pilnie musi uzupełnić braki w środku pola.

“Mundo Deportivo” informuje, że Joan Laporta doszedł do ustnego porozumienia z Jorge Mendesem w sprawie pozyskania Rubena Nevesa. Niewiele wskazuje jednak na to, aby Portugalczyk finalnie miał wylądować w Blaugranie. Temu transferowi sprzeciwia się zarówno pion sportowy, jak i Xavi Hernandez oraz jego sztab szkoleniowy. Uważa się, że choć gracz Wolverhampton posiada spore umiejętności, jego profil nie pasuje do obecnego zespołu FC Barcelony.

Porozumienie zostało więc osiągnięte na wypadek, gdyby Duma Katalonii znalazła się pod ścianą i musiała pilnie ściągnąć nowego pomocnika. Priorytetem do wzmocnienia środka pola pozostaje natomiast Martin Zubimendi, którego wyciągnięcie z Realu Sociedad będzie niezwykle skomplikowane i kosztowne.

