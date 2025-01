FC Barcelona opracowała plan. Jeśli nie Rashford, to gwiazda Chelsea

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

FC Barcelona ma na oku Christophera Nkunku z Chelsea

Marcus Rashford stał się głównym celem Barcelony na styczniowe okno transferowe. Duma Katalonii dostała świeży zastrzyk gotówki ze sprzedaży miejsc na Spotify Camp Nou i na pewno jest bliżej tej transakcji. Jednak nadal nie wiadomo, czy to całkowicie rozwiąże problem budżetu płacowego.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Alternatywnie, w przypadku niepowodzenia rozmów z Rashfordem, FC Barcelona widzi szansę na pozyskanie Christophera Nkunku z Chelsea. Francuz stał się potencjalnym kandydatem do wzmocnienia zespołu Blaugrany ze względu na swoje problemy w Anglii. The Blues przechodzą obecnie proces odnowy kadry pod kierownictwem Enzo Mareski, a Włoch raczej nie widzi miejsca w składzie dla Nkunku. Ten fakt otwiera drzwi do sześciomiesięcznego wypożyczenia byłego piłkarza RB Lipsk.

WIDEO: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Christopher Nkunku to zawodnik, który jest ceniony przede wszystkim za swoją wszechstronność. Może grać zarówno na skrzydłach, jak i na pozycji środkowego napastnika. Trener Hansi Flick ma to doceniać w kontekście stosowania różnych systemów gry. Francuz mógłby więc stać się ważnym elementem drużyny Barcelony.

Niemniej jednak przeszkód w sprowadzeniu Nkunku również nie brakuje, choć są one zdecydowanie mniejsze, niż w przypadku Rashforda. Mianowicie zawodnikiem Chelsea interesuje się również Bayern, a jego wysokie wynagrodzenie to duże wyzwanie dla Barcelony. W tej sytuacji mówi się o konieczności odejścia Ansu Fatiego. Innym kandydatem do opuszczenia drużyny jest także Eric Garcia.