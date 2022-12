fot. PressFocus Na zdjęciu: Benoit Badiashile

Chelsea rozpoczyna prace nad wzmocnieniem defensywy. Santi Aouna informuje, że londyńczycy złożyli ofertę za Benoita Badiashile.

Chelsea nieustannie mierzy się z problemami w defensywie. Latem do zespołu dołączyli Kalidou Koulibaly oraz Wesley Fofana, lecz żaden z tych zawodników nie spełnił pokładanych w nich nadziei. Senegalczyk gra poniżej oczekiwań i został w pewnym momencie posadzony na ławce rezerwowych, zaś były graczy Leicester City doznał poważnej kontuzji, a jego powrót do gry wciąż się przedłuża. Pod znakiem zapytania stoi również przyszłość wiekowych Thiago Silvy i Cesara Azpilicuety.

Te powody sprawiają, że londyńczycy nieustannie rozglądają się za nowymi defensorami. Celem numer jeden jest ściągnięcie Josko Gvardiola, choć tym piłkarzem interesują się same najlepsze kluby w Europie. Szanse na powodzenie tej operacji są niewielkie, dlatego angielski gigant rozważa transfer kogoś innego.

Rozpoczęły się tym samym prace nad pozyskaniem Benoita Badiashile. Złożona została już oferta, która wynosi 40 milionów euro. Obrońca już wcześniej mógł opuścić Monaco, a przekonać do przeprowadzki chciała go Sevilla. Wówczas nie doszło jednak do finalizacji.

Na niekorzyść Monaco działa fakt krótkoterminowej umowy młodzieżowego reprezentanta Francji. Wygasa ona w połowie 2024 roku, zatem to najlepszy moment, aby zarobić na jego sprzedaży największe pieniądze.

Badiashile znajduje się także na radarach Manchesteru United, który w każdej chwili może włączyć się do negocjacji i podbić końcową cenę.

