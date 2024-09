FC Barcelona może rozważyć transfer pomocnika Arsenalu

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Thomas Partey może wzmocnić FC Barcelonę

FC Barcelona rozgląda się w poszukiwaniu nowych graczy, mogących wzmocnić drużynę. W ostatnich tygodniach najczęściej w kontekście gry w zespole z Camp Nou wymieniano Nico Williamsa z Athletic Bilbao. Tymczasem ciekawe wieści na temat planów Katalończyków przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło twierdzi, że ekipę z La Liga w niedalekiej przyszłości może wzmocnić Thomas Partey. Ghańczyk aktualnie ma umowę ważną z Arsenalem do końca czerwca 2025 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi dzisiaj 18 milionów euro. Niemniej po zakończeniu kampanii 2024/2025 zawodnik będzie do wzięcia za darmo. Tym samym piłkarz wydaje się atrakcyjnym rozwiązaniem na rynku transferowym.

Partey w przeszłości był już łączony z grą w Barcelonie, ale finalnie nie doszła taka transakcja do skutku. W przeszłości w każdym razie piłkarz grał już w lidze hiszpańskiej, broniąc barw takich ekip jak: Leganes, Atletico Madryt czy Mallorca.

W tym sezonie Partey wystąpił, jak na razie w trzech meczach Premier League, notując w nich jedno trafienie. Na boisku zawodnik spędził 270 minut. 49-krotny reprezentant Ghany trafił do drużyny z Emirates Stadium w październiku 2020 roku. Arsenal wyłożył na transakcję z udziałem piłkarza 50 milionów euro. Gdyby zawodnik trafił do Barcy, to na dzisiaj jego rywalami do gry byliby między innymi: Marc Casado czy Marc Bernal.

