Vitor Roque na celowniku klubu z Premier League

Vitor Roque to zawodnik FC Barcelony, będący aktualnie na wypożyczeniu w Realu Betis. Tymczasem ciekawe wieści na temat napastnika przekazał portal Fichajes.net.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vitor Roque

Everton zainteresowany Vitiorem Roque

Vitor Roque trafił do FC Barcelony w styczniu 2024 roku z Atletico-PR. Z brazylijskim zawodnikiem były wiązane duże nadzieje w klubie z Camp Nou. Finalnie jednak po kilku miesiącach spędzonych w szeregach Blaugrany władze klubu podjęły decyzję o wypożyczeniu gracza do jednego z rywali w La Liga. Tymczasem teraz pojawiły się wieści, że piłkarz może zakotwiczyć w Premier League. Informacje na ten temat przekazał serwis Fichajes.net.

Już jakiś czas temu pojawiały się mediach wieści o tym, że młody zawodnik może zamienić Hiszpanię na Anglię. W każdym razie wówczas chodziło o Tottenham Hotspur. Aktualnie znany hiszpański serwis piłkarz przekonuje, że chętny na transfer z udziałem Vitora Rioque ma być Everton.

W każdym razie ewentualna przeprowadzka piłkarza do klubu z Premier League dzisiaj wydaje się bardzo skomplikowana przede wszystkim ze względu na wypożyczenie piłkarze do Realu Betis. Andaluzyjczycy, pozyskując zawodnika, zyskali jednocześnie możliwość sfinalizowania transferu definitywnego z udziałem Brazylijczyka. Zatem, jeśli Everton będzie chciał pozyskać gracza, to musi negocjować również z przedstawicielami Los Verdiblancos.

Vitor Roque jest zawodnikiem, mającym kontrakt z Barcą do 2031 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi natomiast 20 milionów euro. W tym sezonie 19-latek wystąpił w 26 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Zaliczył w nich siedem trafień i dwie asysty.

