Enis Fazlagić do końca bieżącego sezonu będzie występował na szczeblu słowackiej Fortuna Ligi. Reprezentant Macedonii Północnej przenosi się do DAC 1904 Dunajskiej Stredy na zasadzie wypożyczenia obowiązującego do 30.06.2023 r. Pᴏᴡᴏᴅᴢᴇɴɪᴀ! 👊



