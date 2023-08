Ansu Fati wyraził chęć odejścia z FC Barcelony. Klub chciałby skorzystać z propozycji Tottenhamu, jednak sam zawodnik woli dołączyć do innej drużyny.

fot. Imago/Sergio Ruiz Na zdjęciu: Ansu Fati

Ansu Fati jest zainteresowany odejście z FC Barcelony jeszcze tego lata

Najbardziej zdeterminowany w sprawie pozyskania skrzydłowego jest Tottenham

On sam preferuje jednak dołączenie do Liverpoolu lub Atletico Madryt

Gdzie wyląduje Fati?

Ostatnie godziny są niezwykle intensywne dla otoczenia Ansu Fatiego i samej FC Barcelony. Klub otrzymał oferty z Premier League, a zawodnik chce zmienić otoczenie. O swojej decyzji poinformował władze Dumy Katalonii, które przygotowują się do rozstania. Już wcześniej łączono Hiszpana z przeprowadzką do innego klubu. Po starcie sezonu wydawało się jednak, że zostanie na Camp Nou.

Xavi Hernandez nie darzy Fatiego zbyt dużym zaufaniem. On sam domaga się regularnej gry, dlatego jest nastawiony na dołączenie do innej drużyny. Duma Katalonii otrzymała oferty z Tottenhamu oraz Chelsea. Najbardziej zdeterminowane w sprawie 20-latka są Koguty, które proponują wypożyczenie. To opcja, która najbardziej podoba się FC Barcelonie. W klubie uważa się, że Fati ma olbrzymi talent, a kompletna rezygnacja z niego okaże się sporym błędem.

Kluczowe zdanie należy jednak do Fatiego, który nie jest szczególnie zainteresowany ofertą Tottenhamu. Preferuje dołączenie do klubu z czołówki, takiego jak Atletico Madryt czy Liverpool. Obie ekipy chcą go w swoich szeregach, natomiast najpierw musiałyby się pozbyć swoich zawodników.

