Barcelona znalazła chętnego. Fati może zostać wypożyczony

Ansu Fati nie może liczyć na regularną grę w FC Barcelonie. Jak donosi dziennik Sport, w styczniu skrzydłowy może zostać wypożyczony na sześć miesięcy do Sevilli FC.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ansu Fati

Ansu Fati blisko wypożyczenia do Sevilli

FC Barcelona od niedawna ponownie może korzystać z usług Ansu Fatiego. Hiszpan wrócił do treningów po kontuzji, która wykluczyła go z części okresu przygotowawczego. Jak dotąd udało mu się uzbierać łącznie 28 minut podczas dwóch spotkań w Lidze Mistrzów.

Jednak wychowanek szkółki La Masia nie może liczyć na regularną grę w Barcelonie. Hansi Flick, choć odważnie stawia na młodych zawodników, to w ostatnich meczach w lidze pomijał Ansu Fatiego. Wygląda na to, że 21-latek nie znajduje się w orbicie zainteresowań niemieckiego szkoleniowca. Niedawno dziennik Sport sugerował, że zimą zawodnik może zostać sprzedany. Natomiast obecnie w grę wchodzi wypożyczenie na sześć miesięcy do jednego z ligowych rywali.

Jak przekazał Sport, chodzi o Sevillę FC, czyli drużynę, która już latem zabiegała o usługi Ansu Fatiego. Andaluzyjczycy wierzą, że wychowanek Blaugrany może zostać nową gwiazdą zespołu i pomoże im w walce o realizację przedsezonowych założeń. Młodego piłkarza bardzo dobrze zna obecny trener Sevilli – Francisco Garcia Pimenta. Obaj panowie pracowali razem w akademii FC Barcelony.

Sevilla od kilku sezonów rozczarowuje w rozgrywkach La Liga. Kampanie 2022/2023 zakończyli na 12. miejscu, zaś w poprzednim sezonie finiszowali na odległym 14. miejscu. Obecnie po 8. kolejkach plasują się na 14. pozycji z dorobkiem 9 punktów.