DAX Images / Alamy Na zdjęciu: Deco

Ansu Fati na wylocie, Barcelona chce zimą zastosować zasadę 1:1

FC Barcelona powoli zaczyna układać plan na zimowe okno transferowe. Latem klub był oszczędny na rynku i przeprowadził zaledwie dwie transakcję. Natomiast w styczniu na Camp Nou planowane są dodatkowe wzmocnienia. Jednak to, czy Duma Katalonii kupi nowego piłkarza w dużej mierze zależeć będzie od tego czy z drużyny odejdzie jeden z obecnych graczy. Kierownictwo klubu ze względu na ograniczenia finansowe chce wrócić do zasady 1:1.

Najnowsze informacje sugerują, że zimą z Barceloną może pożegnać się Ansu Fati. Katalończycy wierzą, że najlepszym rozwiązaniem dla 21-latka będzie zmiana otoczenia. Wychowanek klubowej akademii wrócił do gry w połowie września, lecz jak na razie udało mu się wystąpić tylko w dwóch meczach Ligi Mistrzów. Na boisku spędził łącznie zaledwie 28 minut, co pokazuje, że Hansi Flick preferuje innych graczy.

Dziennik Sport przekazał jednak, że sprzedaż Fatiego będzie możliwa tylko pod warunkiem, gdy klub znajdzie odpowiedniego następcę. Co więcej, kwestie finansowe przy sprzedaży wychowanka oraz zatrudnieniu nowego zawodnika muszą się pokrywać, aby uniknąć problemów z rejestracją piłkarza do rozgrywek ligowych.

Fati zadebiutował w Barcelonie latem 2019 roku, gdy na stałe został włączony do pierwszego zespołu. Łącznie dla klubu z Camp Nou wystąpił w 114 meczach, w których zdobył 29 goli i zaliczył 10 asyst. Obecna umowa z Blaugraną obowiązuje go do czerwca 2027 roku.