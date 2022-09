Pressfocus Na zdjęciu: Ez Abde

Jednym z zawodników FC Barcelony, których los na 24 godziny przed zamknięciem okienka transferowego wciąż był nierozstrzygnięty był Ez Abde. Klub pracował nad wypożyczeniem go i wybrać musiał jedynie, czy będzie to Osasuna, czy Elche. Ostatecznie wybór padł na drużynę z Pampeluny.

Ez Abde w ubiegłym sezonie stanął przed szansą debiutu w FC Barcelonie

Marokańczyk wykorzystał szansę i wystąpił łącznie w 12 spotkaniach

Barca zdecydowała się wypożyczyć go do Osasuny

Barcelona przedłużyła kontrakt z Abde i oddała go na wypożyczenie

W ubiegłym sezonie wobec problemów kadrowych FC Barcelony Ez Abde stanął przed ogromną szansą debiutu w seniorskiej kadrze zespołu z Katalonii. Na mecz z Deportivo Alaves powołał go wówczas tymczasowy trener Barcy – Sergi Barjuan, który dobrze znał go z rezerw. Skrzydłowy dobrze wykorzystał daną mu szansę i wystąpił jeszcze w kilku kolejnych spotkaniach, notując także bramkę w meczu z Osasuną.

Wobec licznych transferów, jakich dokonała latem Duma Katalonii szanse na grę dla Marokańczyka drastycznie zmalały. Sztab szkoleniowy był zadowolony z postępów jakie poczynił 20-latek dlatego zdecydowano, że najlepszym rozwiązaniem będzie wypożyczenie go do jednej z ekip z La Liga.

PRESS RELEASE | Abde joins #Osasuna on loan from @FCBarcelona. — C. A. OSASUNA (@caosasuna_en) September 1, 2022

W czwartek klub przedłużył z Abde kontrakt do czerwca 2026 roku, a następnie wypożyczył go do Osasuny. Do ostatniej chwili o pozyskanie Marokańczyka zabiegał Elche, ale kluczowe okazało się zdanie piłkarza, który wolał przenieść się do drużyny z Pampeluny.

