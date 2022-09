Pressfocus Na zdjęciu: Idrissa Gueye

Everton poinformował, że ich zawodnikiem ponownie został Idrissa Gueye. Senegalczyk definitywnie rozstał się z PSG i wrócił do swojego byłego klubu.

Idrissa Gueye zakończył swój trzyletni pobyt w PSG

Senegalczyk opuścił Ligue 1 na rzecz Premier League

32-latka zakontraktował Arsenal

Gueye znów w Premier League

Everton nie wygrał dotychczas żadnego meczu w tym sezonie Premier League, a za nami już pięć serii gier. Frank Lampard i spółka zdobyli tylko 3 na 15 możliwych punktów. Wobec tego są tuż nad strefą spadkową i wiele wskazuje na to, że będą walczyli o utrzymanie. Być może The Toffees zażegnają kryzys formy transferami dokonanymi na finiszu letniego okienka. Takim nabytkiem jest sprowadzony z PSG Idrissa Gueye.

Senegalczyk to zawodnik, którego Everton nie musi przedstawiać swoim fanom. 32-letni defensywny pomocnik występował już bowiem na Goodison Park i to z dobrym skutkiem. Dla The Toffees zagrał ponad 100 meczów w czasach, gdy Everton mierzył raczej w europejskie puchary. Trzy lata temu Senegalczyk odszedł do PSG za 30 milionów euro. W Paryżu spisywał się solidnie, ale mistrz Francji uznał, ze nie potrzebuje już 32-latka, który wrócił do Evertonu za nieujawnioną kwotę. Z angielskim klubem związał się umową do 30 czerwca 2024 roku.

✍️ | Idrissa Gana Gueye has rejoined from Paris Saint-Germain for an undisclosed fee, signing a two-year contract until the end of June 2024. — Everton (@Everton) September 1, 2022

– Nie ma lepszego uczucia niż powrót do domu. Bardzo się cieszę, że znów jestem tutaj w Evertonie, aby pomagać i ciężko pracować. Oddam swoją duszę temu zespołowi. Powrót tutaj był dla mnie ważny, ponieważ czuję się jak w domu. Śledziłem zespół co tydzień i obserwowałem, jak grają. Dla mnie nie ma lepszego miejsca niż Everton, dlatego zdecydowałem się tu wrócić – tak powrót do Evertonu po podpisaniu kontraktu wytłumaczył Gueye.

